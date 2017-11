L'Ajuntament de Salt posa en marxa el seu Pla Educatiu

La Plataforma per l'educació de Salt va demanar a l'Ajuntament la creació d'un Pla Educatiu que reflexionés sobre la realitat del municipi amb la inclusió de tots els agents, públics i privats, per elaborar una diagnosi que ordeni i prioritzi les accions socioeducatives de Salt per als propers anys.

El consistori va recollir la proposta i, amb el suport d'un equip tècnic amb gran experiència, va presentar ahir al Consell Escolar Municipal la diagnosi i el Pla Educatiu de Salt que s'han encarregat a l'empresa Xarxa Consultors.

El projecte té un cost de 13.310 euros i constarà de dues fases, la primera de diagnosi socioeducativa que s'allargarà fins al febrer de 2018, i la segona l'elaboració del Pla Educatiu Local a partir de la diagnosi de març a setembre de 2018.