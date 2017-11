Apareixen animals decapitats al rec del carrer del Carme

El partit animalista de Girona (PACMA) va denunciar ahir a través de les xarxes socials l'aparició de diferents tipus d'animals decapitats que van aparèixer al rec del carrer del Carme. En unes fotografies que van compartir es podia distingir gallines i un altre tipus d'animal més gran que podria ser un vedell o una cabra.

Des del partit van demanar a l'Ajuntament de Girona i a la Policia Municipal que obrin una investigació per aclarir els fets, ja que no és la primera vegada que passen fets com aquest.

El Diari de Girona informava fa aproximadament un any que en aquest mateix carrer s'havien vist en diverses ocasions gallines decapitades flotant pel riu Onyar. També havien aparegut en altres llocs com al parc de Vista Alegre, al carrer de la Creu o al barri de Pont Major. De moment es desconeixen els motius, però en el seu moment, quan van aparèixer per primer cop, es van plantejar algunes possibles hipòtesis. Des de bretolades i maltractament animal a màgia negra o altres tipus de ritus. També s'havia pensat que podien tenir un sentit d'amenaça entre diferents bandes o clans.