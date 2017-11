La cuina a debat, en les jornades professionals

La ciutat de Girona es prepara per convertir-se un cop més en referent gastronòmic amb la celebració del Fòrum Gastronòmic del 19 al 21 de novembre. A part de les sessions de cuina en directe, el certamen també acollirà diferents jornades empresarials com el Fòrum Empresa, la III Jornada de Mercats Municipals de Girona i la jornada sobre Seguretat alimentària i economia circular organitzada pel Cluster Food Service.

El Fòrum Empresa, organitzat conjuntament amb el grup d´assessorament global per a empreses Vilar Riba i copatrocinat per la Cambra de Comerç de Girona, abordarà temes de gran interès per al sector de la restauració i l´hostaleria. El dilluns dia 20 de novembre a partir de les 10.30 h tindran lloc dues taules rodones: una en la que participarà Carme Ruscalleda (Sant Pau), Daniele Rossi (Slow Food Barcelona) i Artur Martínez (Capritx) i que portarà per títol El restaurant sostenible; i una altra que versarà sobre Les taules que cotitzen: reserva o no reserva, en la que participaran Xavi Alba (Tickets), Manel de la Rubia (Celler de Can Roca), Santi Taura (Santi Taura Restaurant), Iago Pazos (Abastos 2.0). A més, es farà una ponència que portarà per títol Anticipar-se al futur: big data a la restauració.

El Fòrum Empresa s´obrirà amb una conferencia del coach Gaspar Roura amb el títol Gestió de l´èxit i el fracàs. Totes les activitats tindran lloc a la Sala Petita Auditori Palau de Congressos de Girona.

D´altra banda, i també el 20 de novembre, en aquest cas, a partir de les 16 h, tindrà lloc la III Jornada de Mercats Municipals de Girona que organitza la Xarxa de Mercats Sedentaris de Girona, formada pels ajuntaments i les associacions dels nou mercats municipals de la demarcació i la Diputació de Girona. Aquest any es vol remarcar el paper que té el mercat, la necessitat d´alimentar i d´alimentar-se de les persones que hi compren, però sobretot de tota la ciutadania dels municipis on conviu.

I, per acabar, el Cluster Food Service organitzarà dimarts 21 de novembre una matinal en la que experts en diversos àmbits parlaran de temes com les estratègies i potencialitat de l´economia circular en el sector Foodservice.