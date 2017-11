El detenen per conducta agressiva i li descobreixen tres telèfons mòbils robats

Una detenció per conducta agressiva que va acabar amb la descoberta de tres mòbils robats. Aquesta va ser la situació amb què es va trobar la Policia Municipal de Girona la matinada del dia 29 de novembre quan un veí de Breda, Hamza N. va ser detingut per un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat. En el decurs d'un dels serveis de vigilància de Fires, agents de la Secció d'Investigació i Seguretat van observar que Hamza N. i un altre jove remenaven per unes bardisses a la zona del parc de la Devesa. En veure moviments estranys, els agents els van identificar. Durant aquest procediment el sospitós es va mostrar agressiu, motiu pel qual va acabar detingut.

Posteriorment els agents van localitzar a les bardisses una bossa de plàstic que contenia tres telèfons mòbils. Un cop a les dependències policials, van comprovar que encara no hi havia cap denúncia feta sobre els terminals recuperats.

No va ser fins dies més tard que es van poder localitzar els tres propietaris dels aparells trobats i es va constatar que havien estat sostrets. Per aquest motiu, els policies van tornar a detenir Hamza N., aquesta vegada el dia 10 de novembre com a presumpte autor de tres delictes de furt. La Policia Municipal va emetre una ordre de recerca sobre l'altre sospitós, Abdrahim A., de 25 anys i veí de Banyoles, que va ser detingut per la Policia el dia 13 de novembre.



Un segon robatori

El segon dels casos va tenir lloc també durant la setmana de Fires, quan uns joves van atracar dos menors i els van sostreure un telèfon mòbil. Dies més tard, en concret el dissabte 11 de novembre, les víctimes van trobar-se fortuïtament amb els atracadors i van comunicar el fet a la central de la Policia Municipal. Amb la col·laboració dels dos nois, els policies van cercar els sospitosos tot i que sense èxit.

Quatre dies més tard, el dia 15 de novembre, agents de paisà van reconèixer un dels presumptes atracadors, Jonathan P.R., de 22 anys i veí de Santa Coloma de Farners, i el van detenir. El detingut, de qui consten nombrosos antecedents per delictes similars, es va posar a disposició dels Mossos d'Esquadra, que seguiran les investigacions.