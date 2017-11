Massa Crítica mostra el seu desacord envers les sancions als ciclistes

El col·lectiu gironí Massa Crítica es va pronunciar ahir respecte a la nova campanya sancionadora que va posar en marxa l'Ajuntament de Girona el passat dilluns. El consistori va anunciar que multaria tots aquells usuaris que circulessin amb la bicicleta per la vorera, un fet que l'entitat veu com «un episodi d'odi cap als ciclistes i tot allò que representen».

Massa Crítica va acusar l'Ajuntament de no «aprendre» que el col·lectiu d'usuaris i usuàries de la bicicleta és «el més vulnerable per darrere dels vianants» i que «necessita el suport de tots els agents i sectors de la ciutat per tal de potenciar i millorar la mobilitat sostenible». En el manifest que van fer públic també van assegurar que s'està vivint «un nou episodi d'odi cap als ciclistes i tot allò que representen» i que l'Ajuntament «pretén resoldre un problema de fons a base de sancions, aplicades amb impunitat i menyspreu cap a aquest col·lectiu».

«La campanya no resol el quid de la qüestió dels ciclistes a Girona, ni de bon tros. L'únic que se'n pot treure és desincentivar l'ús de la bicicleta, que els valents i les valentes ciclistes que circulin ho facin amb por, resolent el circuit d'obstacles que significa moure's en bicicleta per la ciutat. Ens trobem davant d'una mesura que multa els ciclistes de forma indiscriminada», van manifestar.

Massa Crítica també opina que hi hauria altres opcions possibles com «una campanya educativa» o la realització de «cursets».