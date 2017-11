L´Espai Gironès dona el tret de sortida a la campanya de Nadal

L'Espai Gironès va iniciar ahir la seva campanya de Nadal amb la tradicional encesa de llums, que aquest any va tenir com a protagonista l'actuació de Víctor Branch. El cantant i compositor gironí, acompanyat d'una guitarra, va ser l'encarregat d'amenitzar un acte gratuït que va aplegar un gran nombre de persones. Durant els últims anys el centre comercial ha anat acompanyant la tradicional encesa de llums amb actuacions de diferents tipus, algunes de les quals es mantenien com a sorpresa fins a l'últim moment i també amb flashmobs.