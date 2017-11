Arrenca a Girona l'edició «més gran i més plural» del Fòrum Gastronòmic

Aquest diumenge ha arrencat a Girona una nova edició del Fòrum Gastronòmic. Aquesta és la sisena vegada que la fira s'instal·la a la ciutat i és també la que ha batut tots els rècords, tant en nombre d'expositors – més de 250 empreses– com en superfície.

De fet, per poder encabir tota aquesta demanda s'ha ampliat un 30% l'espai disponible. El director del Fòrum Gastronòmic, Pep Palau, diu que s'ha convertit en "una cita imprescindible" i valora la "pluralitat d'actors" que es donen cita a la fira. "Aquí es troben els grans cuiners amb les empreses, però també els pagesos i petits productors", comenta.

A la cita d'aquest any no hi faltaran els grans cuiners que faran demostracions i explicaran quines són les tendències de cara al 2018. El primer i un dels més esperats, aquest diumenge: Joan Roca. Abans, es viurà un dels moments més emotius del Fòrum amb l'homenatge al músic i gastrònom mort fa prop d'un any, Pere Tàpies.

Des d'aquest diumenge i fins dimarts de la setmana que ve, Girona torna a ser la capital de la gastronomia. La sisena vegada que el Fòrum Gastronòmic ve la ciutat, és també la que més visitants espera atraure.

De fet, l'interès per part de les empreses ja s'ha notat, i és que aquesta edició hi ha més de 250 expositors, el què suposa un increment de més d'un 30%. Això ha obligat, de retruc, a ampliar també l'espai disponible. "És un fet que hem arribat on volíem arribar", ha constatat el director del certamen, Pep Palau.

Tot plegat entre fogons, xefs, especialistes del ram, empreses i pagesos. En definitiva, tot el sector que envolta la restauració es troba aquests dies per estar al corrent de quines són les novetats i les tendències del món culinari. Palau destaca que aquesta "pluralitat d'actors" que se citen a Girona "enriqueix la fira".

En aquest sentit, el director reconeix que ara per ara el Fòrum gastronòmic és una "cita indispensable", a la que els expositors no volen renunciar. "És un gran punt de trobada a nivell humà i de negoci. Aquí hi ha les empreses més avantguardistes i això fa que ningú es vulgui quedar enrere", concreta

Palau.



Superar l'any passat



Les portes del Fòrum s'han obert a les 12 del migdia d'aquest diumenge i des d'aleshores ja s'han vist els passadissos plens de gent. Molts investigant o buscant solucions noves al seu negoci, i molts altres simples amants de la gastronomia, descobreixen nous conceptes i tendències.

Una de les voluntats d'aquesta edició és superar les anteriors, on es va arribar als 24.000 visitants. La fita no sembla complicada, i és que enguany s'ha ampliat prop d'un 30% la superfície disponible, i per tant, la oferta també ha crescut.

Per Palau, un dels reptes de futur que es va marcar al rebre fa deu anys el Fòrum Gastronòmic a Girona, era dur a la pràctica el lema 'unir pagesos i cuiners'. "Ara ja hi som, ara podem dir que al Fòrum hi participa tothom", ressalta.



Una inauguració destacada



Una de les claus de l'èxit del Fòrum Gastronòmic és, segons explica Palau, el fet d'acostar la "més alta cuina" i fer evident la seva relació amb el producte de proximitat. Les demostracions que fan cuiners reputats doncs, ajuden a fer més propera la cuina dels millors restaurants del món als visitants.

Un dels habituals en el Fòrum és el xef de l'actual tercer millor restaurant del món, El Celler de Can Roca, Joan Roca. El cuiner farà una demostració aquest diumenge en un Auditori del Palau de Congressos que estarà ple a vessar, i pel qual ja no queden localitats lliures.

Abans però, hi ha previst un acte d'homenatge al desaparegut gastrònom, músic i col·laborador de Catalunya Ràdio, Pere Tàpies. L'acte el conduirà el periodista i amic personal de Tàpies, Ricard Ustrell.

I durant la tarda es donarà a conèixer quin és el plat preferit dels catalans. Les opcions que hi ha sobre la taula són: les mandonguilles de peus de porc i avellana amb sípia, o el confit de pota blava, moniato, prunes i vermut Tarrida.