Girona exerceix de nou de capital de l'alta cuina amb el retorn del Fòrum Gastronòmic

La ciutat de Girona tornarà a exercir des d'avui i fins dimarts que ve de capital de l'alta cuina amb el retorn a la ciutat del Fòrum Gastronòmic després del seu pas en les últimes edicions per Barcelona i la Corunya. La capital gironina, bressol de referents del sector com els germans Roca del Celler de Can Roca, ha preparat el seu espai firal per acollir un programa frenètic d'activitats. L'última visita del Fòrum a aquesta ciutat es remunta a 2015 i, ara, la superfície que l'albergava ha augmentat en un 30%, fet que suposa un increment d'empreses, novetats i oportunitats de negoci.

Més de 250 companyies del sector de la distribució, la producció d'aliments i begudes, el servei de menjars, equipament o maquinària ompliran el recinte firal de Girona. La majoria d'aquestes empreses són de Catalunya i de la resta d'Espanya, encara que també hi haurà presència internacional amb representació d'Itàlia, Holanda, França i Bèlgica.

La cita s'estructura en diferents espais que faciliten la promoció del material exposat, alhora que es premiarà la innovació entre les empreses participants a través dels guardons InnoFòrum, que patrocinen la Cambra de Comerç de Girona i Gas Natural Fenosa. El producte més innovador, el gust més original i l'embolcall més creatiu seran reconeguts, encara que el Fòrum comptarà amb un altre bon nombre d'activitats i propostes, com la visita a la regió portuguesa de Tamega i Sousa a través del seu espai propi, en el que es podran degustar els seus populars vins verds.

L'eix temàtic de la cita serà aquest any la gastronomia sostenible i la diversitat culinària, motiu pel qual assistiran a la fira xefs de reconegut prestigi de Girona com Pere Plangumà (Rom); Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas (Compartir) o Joan Carles Sánchez (Es Portal). A part, mereixen una menció els tallers i l'auditori, pels que passaran des de Joan Roca (Celler de Can Roca) a Paco Pérez (Miramar), Nandu Jubany (Can Jubany), Oriol Rovira (Els Casals), Marc Gascons (Els Tinars), Damian Allsop (Mimo d'en Damián), Lluís Costa (Vallflorida) o Rafa Zafra (Estimar).

Com a novetat, tots els guanyadors de les passades edicions del premi Cuiner de l'any, que es lliuren en el marc del Fòrum Gastronòmic, pujaran a l'escenari per oferir una sessió conjunta com a prèvia de la gala del 2017. Els protagonistes d'aquest moment destacat seran Oriol Llavina (El Cigró d'Or, 2009), Dani Lechuga (Caldeni, 2011), Albert Marimón (La Cava, 2013), Albert Ortiz (Axol, 2014), Diego Alías (Ca l'Amador, 2015) i Vicent Guimerà (L'Antic Molí, 2016).

La representació de cuiners internacionals anirà a càrrec de la brasilera Roberta Sudbrack (Sudtruck) o l'eslovena Ana Ros (Hisa Franko), entre molts altres.

A més, l'espai Àgora, dedicat als oficis alimentaris, comptarà amb sessions sobre pa, formatge, embotit, fruites i verdures o conserves de mar, mentre que un dels instants més curiosos apunta a la desfilada de vestits de xocolata que protagonitzarà la modista Teresa Mo.