Joan Roca destaca la força que dona el Fòrum per mantenir «la capitalitat gastronòmica de Girona»

El xef de El Celler de Can Roca, Joan Roca, ha destacat la "bona feina" que fa el Fòrum per mantenir la "capitalitat gastronòmica" de Girona. "La realitat és que està plenament consolidat i això és un gran símptoma pels professionals que estem en aquest sector", assenyala.

El cuiner gironí ha estat el gran atractiu de la primera jornada del certamen que estarà obert fins el proper dimarts. Roca ha fet una demostració de cuina a partir d'arrels, plantes, brots, flors i espècies de la demarcació. "Volem posar en valor tot allò que el territori dona de sí, com quan anàvem a buscar-ho al bosc. Ara ho volem recuperar", ha destacat.

Just abans de la demostració, Roca ha participat en un diàleg conduït pel periodista Ricard Ustrell i que ha servit d'homenatge al gastrònom i músic mort fa un any, Pere Tàpies.

Joan Roca ha passat aquest diumenge pel Fòrum Gastronòmic de Girona. El xef de El Celler de Can Roca ha donat una classe magistral de cuina davant d'un Auditori del Palau de Congressos ple a vessar. Roca s'ha centrat en les plantes i el projecte 'Terra Animada' que estan desenvolupant des del restaurant els últims anys, i que consta en explorar les múltiples possibilitats que ofereixen les plantes, flors, arrels i espècies de les comarques gironines.

Roca ha explicat que, malgrat que fa temps que hi treballen, "encara no s'havia aprofundit prou". El xef ha destacat les "múltiples opcions" que permeten aquests productes, i recorda que el què pretenen dur a terme és el mateix que feien els avis fa molts anys. "La idea és recuperar brots, llavors, flors, plantes, arrels que utilitzem a la cuina i que anem a buscar al bosc", ha reblat.

La demostració ha durat uns 45 minuts i a Roca l'han acompanyat diversos membres del seu equip habitual del restaurant a més d'un especialista botànic que ha fet un repàs acurat dels diferents productes que s'utilitzaven.



Un certamen consolidat



Joan Roca també s'ha referit a la importància que el Fòrum Gastronòmic té per a Girona. En aquest sentit, el cuiner català ha explicat que certamens com aquest ajuden a mantenir la ciutat com un referent culinari a nivell mundial.

Un Fòrum que Roca considera "plenament consolidat" a la ciutat de Girona. De fet, aquesta és la sisena vegada que la fira passa per la ciutat i la del

2017 ha estat l'edició que ha batut més rècords, amb un augment d'un 30% tant en expositors com en espai.



Un record a Pere Tàpies



Abans de la demostració de Roca, l'Auditori de Girona ha viscut un moment emocionant quan s'ha fet un record al gastrònom i músic Pere Tàpies, mort fa prop d'un any. Ha estat una conversa en la que també hi ha participat Joan Roca i que conduïa el periodista i amic personal de Tàpies, Ricard Ustrell.

Una xerrada on s'ha recordat la figura del músic i la seva vinculació a la gastronomia. Roca ha volgut recordar l'aportació de Tàpies "quan eren temps complicats que ningú creia en la cuina". L'acte s'ha acabat amb un brindis on també hi ha estat present la vídua de l'artista.



El pota blava, el menjar preferit dels catalans

Durant la tarda s'ha fet l'acte per designar quin era el plat preferit dels catalans. El guanyador ha estat el Confit de pota blava amb prunes, moniatos i vermut Terrida. Es tracta d'un plat de la cuinera del Prat de Llobregat Susana Aragon que ha reconegut que era "tot un honor" haver elaborat el plat

preferit pels catalans.

El pota blava, competia amb un altre producte amb denominació d'origen: les avellanes de Reus, amb un plat elaborat pel xef José Miguel Lozano, que ha quedat segon, les mandonguilles de peus de porc amb avellanes i sípia. En total han votat més de 200.000 persones.