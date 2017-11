El Fòrum Gastronòmic que es fa a Girona també és una prova de foc per a nous productes que les empreses treuen al mercat. En aquesta línia, en cada edició s'entreguen els premis Innofòrum que reconeixen les millors propostes que s'han llançat en tres categories: producte, gust i packaging. Entre les novetats d'aquest any hi ha un coulant amb gust de calçots d'una empresa de menjar preparat del Gironès, la mel amb or i safrà d'uns apicultors del Baix Ebre, unes càpsules de dosi única amb sucs de fruita fetes per una empresa de Terrassa o unes galetes amb castanya i xocolata negra de Vic. La majoria de productes són noves línies d'empreses consolidades però hi ha companyies que s'han creat només per llançar nous productes al mercat.