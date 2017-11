Girona obre l'edició «més gran i plural» del Fòrum Gastronòmic

El Fòrum Gastronòmic, cita de referència del sector de la cuina a l'Estat espanyol, va inaugurar ahir a Girona una edició dedicada a la sostenibilitat, des del convenciment que el sector ha d'adaptar-se també a aquesta tendència. «En el futur, la gastronomia serà sostenible o no serà», manifestava el director de la cita, Pep Palau, durant l'acte oficial d'obertura d'un esdeveniment que es prolongarà fins demà i que en la seva primera jornada ja va rebre molt públic.

Palau va inaugurar el Fòrum amb un recorregut pels diferents expositors acompanyat per l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i pel president de la Diputació Provincial, Pere Vila, al costat d'altres autoritats. El director de la cita explicava que els cuiners de renom que es reuneixen aquests dies a Girona, com és el cas de Joan Roca, xef del Celler de Can Roca, tercer millor restaurant del món, venen «amb aquesta mentalitat d'aposta per la sostenibilitat». Un altre eix temàtic del certamen és el de la diversitat culinària que, segons Pep Palau, és «cada cop més gran des de l'eclosió post-Bulli de la cuina».

Sobre aquesta edició del Fòrum Gastronòmic, Palau destaca que ha fet «un salt qualitatiu i de creixement» que l'ha convertit en «cita ineludible» del sector «en sumar a la restauració a tots els mons de l'univers de la cuina com el dels petits productors de tòfona o mel».

El director del Fòrum recorda que l'esdeveniment ha crescut un 30% en superfície aquest any i que els expositors (més de 250 dels sectors de la distribució, la producció d'aliments i begudes, el foodservice o l'equipament i la maquinària, entre d'altres) arriben amb el seu material «més innovador, perquè saben que estan en el Fórmula 1 de la gastronomia». «El Fòrum s'ha situat en la Primera Divisió de les fires del sector, així que ara toca gaudir-ne», postil·lava Pep Palau en una inauguració que donava pas a aquests tres dies de presència internacional a Girona de cuiners, empreses relacionades amb la restauració i productors de qualitat.

Aquesta és la sisena vegada que la fira s'instal·la a la ciutat i és també la que ha batut tots els rècords, tant en nombre d'expositors com en superfície. De fet, Pep Palau valora de manera especial la «pluralitat d'actors» que es donen cita a la fira. «Aquí es troben els grans cuiners amb les empreses, però també els pagesos i petits productors», comenta. En definitiva, tot el sector que envolta la restauració es troba aquests dies per estar al corrent de quines són les novetats i les tendències del món culinari. Palau destaca que aquesta «pluralitat d'actors» que es troben a Girona «enriqueix la fira». En aquest sentit, el director reconeix que ara per ara el Fòrum Gastronòmic és una «cita indispensable», a la qual els expositors no volen renunciar. «És un gran punt de trobada en l'aspecte humà i de negoci. Aquí hi ha les empreses més avantguardistes i això fa que ningú es vulgui quedar enrere», concretava Palau.

Les portes del Fòrum es van obrir ahir al migdia i des d'aleshores es van veure els passadissos plens de gent. Molts investigant o buscant solucions noves per al seu negoci, i molts altres, simples amants de la gastronomia, descobrint nous conceptes i tendències.

Una de les voluntats d'aquesta edició és superar les anteriors, on es va arribar als 24.000 visitants. La fita no sembla complicada, i és que enguany s'ha ampliat prop d'un 30% la superfície disponible, i per tant, l'oferta també ha crescut.

Per Palau, un dels reptes de futur que es va marcar en rebre fa deu anys el Fòrum Gastronòmic a Girona, era dur a la pràctica el lema «unir pagesos i cuiners». «Ara ja hi som, ara podem dir que al Fòrum hi participa tothom», ressalta.

Una de les claus de l'èxit del Fòrum Gastronòmic és, segons Palau, el fet d'acostar la «més alta cuina» i fer evident la seva relació amb el producte de proximitat. Les demostracions que fan cuiners destacats, doncs, ajuden a fer més propera la cuina dels millors restaurants del món als visitants. Entre aquests cuiners hi ha noms com els de Paco Pérez, Nandu Jubany, Oriol Rovira, Marc Gascons, Rafa Zafra, Andoni Luis Aduriz, Marcos Morán, Paco Morales, Rodrigo de la Calle, Ricard Camarena, Roberta Sudbrack, Ana Ros , Isaac Mchale, Massimiliano Mascia, Massimo Spiragoli o Paolo Lopriore.