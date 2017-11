El jutjat arxiva el cas dels dos joves gironins que es van negar a declarar davant la Guàrdia Civil

El jutjat ha arxivat el cas dels dos joves gironins que divendres passat es van negar a declarar davant la Guàrdia Civil de Girona. Els dos activistes, que estudien a la UdG, estaven citats com a investigats, però van optar per desobeir i no entrar a la comandància. No sabien de què se'ls acusava i, de fet, encara es desconeixen els motius de per què la benemèrita els va citar. Després que es neguessin a declarar, la Guàrdia Civil va tancar l'atestat i el va enviar al jutjat de guàrdia. L'afer va recaure a Instrucció Número 1 i aquest cap de setmana el seu titular ha decretat el sobreseïment del cas. L'advocada dels dos joves, Montserrat Vinyets, se n'ha assabentat aquest migdia i ja ha demanat al jutjat que li trameti l'atestat per veure de què se'ls acusava.

La Guàrdia Civil havia citat a declarar els dos joves com a investigats divendres a les deu del matí. Coincidint amb l'hora prevista de la declaració, es va fer una concentració davant la comandància. La protesta l'encapçalava una pancarta on es podia llegir 'Defensar la terra no és delicte' i hi van prendre part desenes de persones.

Els dos joves, Jordi Alemany i Lluc Huguet, són activistes i estudiants de la UdG. Divendres, van optar per desobeir i no entrar a declarar. Entre d'altres, perquè desconeixien el motiu pel qual la Guàrdia Civil els investigava. A les portes de la comandància, tots dos van assegurar que durant les darreres setmanes havien pres part en mobilitzacions independentistes, però que en cap moment la benemèrita els havia identificat.

Segons van explicar, només els van demanar el DNI en una ocasió. Van ser dos agents de paisà, que suposadament serien de la policia estatal, a la zona de la Devesa.

Sobreseïment

Després que es neguessin a declarar, la Guàrdia Civil va tancar l'atestat del cas i el mateix divendres el va enviar als jutjats. El cas on hi havia investigats els dos joves va recaure a Primera Instància i Instrucció 1, que era el jutjat que estava de guàrdia, i aquest cap de setmana el seu titular l'ha arxivat.

L'advocat dels dos activistes se n'ha assabentat aquest mateix migdia, quan ha anat als jutjats a interessar-se per l'assumpte. Després que li notifiquessin el sobreseïment, Montserrat Vinyets ha demanat que se li trameti l'atestat de la Guàrdia Civil per veure de què acusaven els dos joves. Un extrem que, de moment, encara no se sap.