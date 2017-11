Girona blinda la franja de Font de la Pólvora contra possibles incendis

L'Ajuntament de Girona segueix actuant per prevenir possibles incendis forestals al municipi. En aquest sentit, aquesta setmana s'han acabat les actuacions per obrir una línia de defensa contra possibles focs a la franja de Font de la Pólvora. A principis de novembre també es va condicionar el camí de Can Venda amb la mateixa finalitat. La zona on s'ha actuat ara està inclosa dins l'Àrea Estratègica de Font de la Pólvora, tal com especifica el Pla de prevenció d'incendis forestals. Té una superfície de 28,94 hectàrees i està qualificada com a prioritat 1 d'acord amb la previsió de planificació.