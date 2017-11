Girona restaurarà els talussos del canal d'aigua que envolta els jardins de la Devesa

L'Ajuntament de Girona ha iniciat la restauració dels talussos del canal d'aigua que envolta els jardins de la Devesa. L'actuació té com a objectiu estabilitzar l'espai i, alhora, recobrir-lo de vegetació. La intervenció es farà com a prova pilot i implicarà aplicar-hi una solució de bioenginyeria al llarg de 30 metres lineals on s'instal·laran rotlles de pedra submergits i rotlles de fibra de coco vegetats. Les espècies escollides estan pensades per buscar un equilibri entre l'estructura, fomentar la biodiversitat i la integració paisatgística. A més, se sanejaran les tanques existents. Els jardins estan envoltats per aquest canal amb una circulació constant d'aigua provinent de la sèquia Monar. La captació, situada a la zona de l'Escola d'Hostaleria, transcorre soterrada fins a sortir al canal de Camp de Mart, que torna a soterrar-se al passeig de la Sardana i fins als jardins.

El Pla especial de la Devesa, aprovar inicialment el 13 de novembre, inclou la restauració de tot l'àmbit que agrupen els jardins.