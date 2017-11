Els sancionats per circular amb bici per la vorera poden evitar la multa

Des del passat dilluns i fins al 31 de desembre aquells que hagin estat multats per circular amb bicicleta per la vorera, podran esquivar la sanció si assisteixen a uns cursets de seguretat viària. L'Ajuntament de Girona i el col·lectiu Mou-te en bici van celebrar ahir una reunió per tal de reformular la nova mesura que havia implementat el consistori i amb la qual, només en una setmana, la Policia Municipal ja ha multat un total de 124 ciclistes.

Els representants polítics van posar sobre la taula una nova proposta a l'entitat que recull mesures diferents per tal d'incrementar la formació dels usuaris i reduir l'accidentalitat sense haver de recórrer a les sancions econòmiques com fins ara. En el cas que Mou-te en bici l'accepti després de passar-la per junta, la plataforma haurà de presentar un document amb un seguit de voreres marcades on es permeti passar amb la bicicleta. El regidor de Mobilitat, Joan Alcalà, valorarà la proposta, veurà les possibilitats i es treballarà per tal que vianants i agents de seguretat sàpiguen que aquell tros està reservat exclusivament per a bicicletes.



Serveis a la comunitat

També es durà a terme una altra acció més pensada per afavorir la sensibilització i aportar més informació als usuaris de les bicis. El primer tinent d'alcalde, Eduard Berloso, va reconèixer ahir que «és veritat que molta gent compra la bicicleta i ningú els informa de quins drets i quines obligacions tenen». Per aquest motiu, en el cas que algun usuari acabi sancionat podrà optar per pagar la multa en efectiu, o bé en serveis a la comunitat. Aquests consistiran en uns cursets que serviran «no només en benefici a la comunitat, sinó també a la persona».

El debat ha aparegut arran de la mesura, promoguda per l'Ajuntament de Girona, que es va posar en marxa dilluns passat. En només dos dies, la Policia Municipal va sancionar a prop d'una quarantena d'usuaris per infringir l'article 47 de l'Ordenança municipal de circulació, on s'especifica que «els cicles i bicicletes no podran circular per les voreres, andanes i passejos, llevat que hi hagi un carril especialment reservat per a aquesta finalitat».

L'entitat Mou-te en bici va ser la primera a mostrar públicament el seu desacord, però ahir va valorar a l'Ajuntament «la voluntat de buscar un acostament». Tant Albert Martos com Xavier Corominas, representants del col·lectiu, creuen que «el canvi d'enfocament serà d'allò més positiu» i que «molts dels afectats, a vegades persones sense recursos, podran disposar d'una alternativa».