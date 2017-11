El Fòrum Gastronòmic ha rebut 25.000 visitants i repetirà l'any que ve a Girona

«Ha estat un èxit total». Amb aquesta contundència s'expressava ahir al migdia Pep Palau, director del Fòrum Gastronòmic de Girona, quan se li demanava un balanç d'aquesta edició del certamen. Era al migdia, tot just s'acabava d'acabar la ponència de Josep Roca a l'Auditori, i encara quedava la jornada de tarda, però Palau ja feia saber que la «satisfacció» era el missatge que més li arribava d'expositors, ponents i visitants al certamen. Fins al punt que ja llavors podia avançar que l'any que ve el Fòrum Gastronòmic tornarà a Girona, el 18, 19 i 20 de novembre, concretament, aprofitant que per qüestions de dates a Barcelona no es pot celebrar fins el 2019.

A la tarda, Pep Palau va compartir amb Jaume Von Arend, també director del Fòrum, la roda de premsa de balanç oficial del certament, en la qual van assegurar que l'havien visitat unes 25.000 persones, superant el rècord anterior (també s'havia incrementat d'un 30% la superfície d'exposició, superant l'habitual de Barcelona, i donant cabuda a uns 250 expositors). L'ambient que deixa aquesta edició és «d'optimisme i gairebé eufòria», afegia Pep Palau.

Al migdia, Palau ja defensava que el Fòrum Gastronòmic «és un projecte molt sòlid, amb molt múscul gràcies a la seva trajectòria, i molt arrelat al territori». I destacava que una de les coses que més el satisfan, al marge de poder-hi portar els millors cuiners a fer ponències i tallers, és el volum de negoci que es genera: «El Fòrum és molt útil perquè posa en relació persones de diferents àmbits de la gastronomia: aquí es troben, es coneixen, parlen, s'informen, i això acaba generant moltes coses».

En aquesta línia, i al marge dels cuiners que han participat en ponències i tallers, com ara Joan Roca, Paco Pérez, Pere Planagumà, Xavier Franco o Joan Carles Sánchez, per citar-ne alguns de gironins, també n'hi ha hagut que han cuinat per firmes comercials presents al certamen, com ara Xavier Sagristà, del restaurant Castell de Peralada, que preparava tapes per acompanyar les cerveses Damm; o Jordi Juncà, de Ca l'Enric de la Vall de Bianya, que va elaborar unes postres per maridar-les amb una ginebra a l'estand de Comercial Masoliver; tot per mirar d'oferir la millor atenció i posar en valor els productes respectius

La presència gironina ha estat molt important en l'apartat comercial del certamen, sobretot pel que fa als productes agroalimentaris, però també en equipament per a la gastronomia. Hi eren, per exemple, els responsables de productes distingits amb el segell de qualitat Girona Excel·lent, o petits productors de diferents sectors. De fet, els organitzadors calculen que un de cada cinc expositors eren petits productors. En paral·lel, Pep Palau destacava també l'espai anomenat l'Àgora del Fòrum, en el qual «hem volgut posar en valor vells oficis relacionats amb la gastronomia, del formatger al cansalader, passant pels conservers o els elaboradors de ratafia i altres licors, perquè entenem que la gastronomia va més enllà de la cuina estricta, i que cal reivindicar professions i activitats que hi estan molt relacionades».

La creixent presència d'expositors, l'augment de la superfície, i també l'increment de les activitats organitzades pels expositors i per l'organització ha provocat que l'oferta fos inabastable: «És gairebé com un gran festival de música, en el qual has d'acabar triant», admetia Palau, satisfet, però, perquè entén que així es poden satisfer més inquietuds i més diverses. «Tenim el millor d'un congrés i el millor d'un festival», afirmava a la roda de premsa de balanç. La part de congrés ha comptat amb sessions de grans cuiners nacionals i internacionals que han arribat a reunir a més de mil persones a l'Auditori. Aquest espai ha servit també per fer realitat una de les propostes que el Fòrum Gastronòmic s'ha proposat: impulsar la «nova cuina catalana». Una generació que Palau ubica a l'entorn dels quaranta anys i que considera que «necessiten tenir tribuna»,

Ahir, última jornada del Fòrum, també es van lliurar els Premis Josep Mercader, en reconeixement a la trajectòria professional de cuiners, enòlegs, responsables de sala, productors i divulgadors de la cuina catalana. Els guardonats van ser Núria Bàguena, en la categoria de divulgació; Toni Gerez, en la de sala; Albert Grassot, en la de productor; Miquel Bofill, en la del vi; i Joan Bosch, Benvingut Aligué i Jaume Font, en la de cuina. A l'acte hi va ser present Josep Roca, que en el tast de vins del matí va voler remarcar la implicació dels alumnes i els professors de l'Escola d'Hostaleria de Girona en el Fòrum: al marge d'assistir-hi de manera massiva, han participat en tallers, tastos i altres activitats.