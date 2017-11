Girona vol donar un nou impuls a la Setmana de la Moda per l'any vinent

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; la diputada de la Diputació de Girona, M. Àngels Planas, i la presidenta i la vicepresidenta de l'Associació Gironina per a la Promoció de la Moda (Agimod), Sílvia Castelló i Judit Dalmau, han presentat aquest matí el projecte d'activitats i accions de l'entitat per al 2018. A l'acte de presentació hi ha assistit també la regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme, Glòria Plana Yanes.

Una de les novetats més destacades d'enguany és que es vol donar un nou impuls i dotar d'un nou concepte a la Setmana de la Moda de Girona – Gimoda. L'objectiu que esdevingui un referent a la comarca i fer-la créixer amb una visió més comercial i firal per tal d'augmentar-ne la repercussió econòmica.

"Quan parlem de ciutats i països i del progrés d'aquestes ciutats i països realment estem parlant dels projectes d'entitats i persones que generen aquest progrés. I el que es teu fent vosaltres avui és això: esteu fent ciutat i us hem de donar les gràcies de part de la ciutadania per emprendre projectes que generen progrés a la nostra ciutat", ha destacat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

Altres de les activitats que s'han planificat per a l'any vinent són fer trobades en xarxa entre associats i professionals del sector; fer xerrades de professionals reconeguts de diferents àmbits, o presentar el llibre Estil Girona, de Pete Solé. A banda de la programació d'accions, els objectius de l'associació per al 2018 són, entre altres, ampliar el nombre d'associats, participar més activament a la vida social de la ciutat i la comarca del Gironès i ampliar les sinergies amb entitats del territori i incentivar convenis empreses del sector.

Agimod és una associació sense ànim de lucre que es va fundar l'any 2014 per tal d'aglutinar i emparar tots els agents que conformen el sector tèxtil i de la moda dins l'àmbit de les comarques gironines, amb l'objectiu de fomentar i impulsar el sector de la moda a la província de Girona.