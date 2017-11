Josep Roca i Paco Pérez posen accent gironí a la cloenda

El sommelier del restaurant El Celler de Can Roca, Josep Roca, i el cuiner del Miramar de Llançà, Paco Pétez, van protagonitzar ahir dues de les ponències més esperades de l'última sessió del Fòrum. A la sala petita de l'Auditori, Roca va guiar un tast de vins que havia titulat Vins i incendis. Policultiu, en el qual va alertar sobre el canvi climàtic i sobre els efectes que ja està tenint en el món del vi. Així, va apuntar, per exemple, que «la verema s'ha avançat uns deu dies als llocs que coneixem de l'hemisferi nord, i passen coses similars a l'hemisferi sud». Entre els vins que van formar part del tast n'hi havia de raïms afectats per grans incendis, tant a Catalunya com a Califòrnia. Paco Pérez, per la seva part, va parlar d'algunes de les propostes que serveix al Miramar de Llançà aquest 2017, com un coulant de pop, un sandvitx de formatge brie, un plat inspirat en els materials que el mar torna a la platja, o un altre en el film Náufrago, de Tom Hanks; la màxima expressió del producte gràcies a la tècnica.