Salt treballa en obres de millora en equipaments i enllumenat públic

L'Ajuntament de Salt treballa en diverses obres en equipaments municipals i en la millora de l'enllumenat públic a diversos punts del municipi. Els treballs han estat subvencionats per la Diputació de Girona, i afecten a l'Estació Jove, l'Ateneu de la Coma Cros, l'Escola del Veïnat, i l'enllumenat de la Pl. Diputació i del carrer Folch i Torres.

Al CEIP El Veïnat es treballarà en els problemes d'estanquitat que té la teulada a la zona de la claraboia i que causen importants humitats. Es posaran nous desguassos de més capacitat, i es segellarà l'entrega entre la claraboia i el remat metàl·lic que també es canviarà, a més de col·locar nova tela asfàltica.

A l'Estació Jove també s'han detectat problemes d'humitats derivats de filtracions procedents de la façana. Per solucionar-ho es farà una nova solera i es col·locarà un goteró que evitarà les filtracions per la façana i els tancaments.

A l'Ateneu els treballs es centraran en un local de 121m2 a la planta baixa de l'edifici de l'Ateneu. En aquest espai es farà una porta d'accés des de l'entrada principal, i es distribuirà l'espai interior per crear una zona comuna i un espai per oficines. Els treballs inclouen una nova instal·lació elèctrica i els aparells de climatització.

Pel que fa a l'enllumenat, recollint les peticions que diversos veïns del municipi han fet arribar a l'alcalde Jordi Viñas (ERC), s'han previst actuacions per incrementar la il·luminació a la Plaça Pau Casals, al carrer Folch i Torres entre Francesc Macià i Ramon i Cajal, i també a la Plaça Diputació entre el Casal d'Avis i el carrer Major. En el primer cas es canviaran els fanals actuals per uns de més alts i es farà arribar la llum fins a les voreres on actualment no hi ha visibilitat, al c/ Folch i Torres és col·locaran sis nous fanals i s'augmentarà l'alçada dels existents i s'hi afegirà un braç per aproximar les fonts de llum a la zona a il·luminar. A la Pl. Diputació es posarà un nou fanal. En tots dos casos en canviaran les làmpades per altres de més adequades.?