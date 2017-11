Absolt un constructor acusat d'estafa per vendre cases inacabades a Sarrià de Ter

L'Audiència de Girona ha absolt el constructor que s'enfrontava a 8 anys de presó i a pagar una multa de 7.200 euros per estafar dues parelles a qui va vendre cases que van quedar a mig fer a Sarrià de Ter (Gironès) entre els anys 2010 i 2011. El tribunal conclou que no ha quedat provat que el processat volgués "enganyar" les víctimes i ressalta que, quan la seva empresa de construcció va començar a tenir problemes econòmics i de liquiditat, va intentar trobar fórmules per "no perjudicar" els compradors. A més, ressalta que finalment va "buscar i obtenir un acord amb ells" perquè es quedessin les propietats i poguessin acabar de construir-se ells mateixos les cases. "No podem declarar provat que s'apropiés de cap import concret, el que obliga a la seva lliure absolució", argumenta la sentència.