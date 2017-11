Absolt un veí de Girona per dos delictes de maltractament i violació

La fiscalia ha retirat l'acusació contra un veí de Girona que s'enfrontava a 16 anys de presó per dos delictes de maltractament i un d'agressió sexual. El cas ha arribat a judici aquest dijous a la secció quarta de l'Audiència de Girona però tant l'acusat com la víctima s'han negat a declarar. La fiscal ha ressaltat que no hi ha més testimonis ni proves que corroborin els fets, que haurien tingut lloc entre els mesos de juny i novembre del 2015. Per aquest motiu, al final del judici ha modificat l'escrit de conclusions provisionals i ha retirat l'acusació. El tribunal ja ha avançat que dictarà sentència absolutòria. Inicialment, la fiscalia sostenia que l'acusat va colpejar i maltractar contínuament la parella, en alguna ocasió davant del fill menor d'edat, i que almenys en una ocasió la va violar.

L'acusat i la víctima eren parella des de l'any 2007, vivien plegats en un pis de Girona i tenien un fill en comú, de 6 anys. Segons sostenia inicialment la fiscalia, des del mes de juny del 2015 i fins a la presentació de la denúncia el novembre del mateix any, el processat colpejava la seva dona quan no accedia a qualsevol petició que li feia, la insultava dient-li "puta, inútil, tonta i gossa" i l'amenaçava amb fer-la fora de casa i quedar-se amb el nen.

L'escrit de conclusions provisions relata que la intenció del processat era "sotmetre i dominar" la seva parella. A més, exposava que, tot i que la dona es negava a mantenir relacions sexuals amb ell, en diverses ocasions la va violar "obligant-la per la força" o perquè la víctima accedia "per por que l'acusat tingués un comportament violent cap a ella".

La fiscalia relatava dos episodis concrets. Un que hauria tingut lloc cap al 30 d'octubre quan, davant del fill menor d'edat, va propinar una puntada de peu a la dona. El segon episodi hauria tingut lloc el 8 de novembre. Segons la fiscal, l'home va arribar a casa de matinada després d'haver passat la nit fora. Llavors, va despertar la denunciant i li va proposar mantenir relacions sexuals.

"Després que la víctima es negués, l'acusat la va agafar per les cames, la va treure del llit i la va arrossegar per terra", relatava la fiscal. Aleshores, la va portar a la seva habitació, li va treure el pijama i la va agredir sexualment.

Per aquests fets, la fiscalia acusava el processat d'un delicte de maltractament físic i psicològic habitual en l'àmbit de la violència contra la dona, un delicte d'agressió sexual i un delicte de maltractament agreujat per haver-se comès en presència del menor. Demanava 16 anys de presó i 32.400 euros en concepte d'indemnització i per les seqüeles.

El cas ha arribat a judici aquest dijous a l'Audiència de Girona. Tant l'acusat com la víctima s'han negat a declarar. Per això, i perquè no hi ha més testimonis ni proves que corroborin els fets, la fiscalia ha retirat l'acusació i la defensa ha mantingut la petició d'absolució. El tribunal ja ha avançat que dictarà sentència absolutòria.