Girona torna a convocar un concurs per trobar un cotxe per a l'àrea d'alcaldia

L'Ajuntament de Girona ha tornat a convocar un concurs per a canviar el cotxe de l'àrea d'alcaldia, on hi sol viatjar l'alcaldessa, Marta Madrenas, en trajectes i actes oficials. La primera licitació va quedar deserta perquè cap de les tres ofertes presentades complia amb tots els requisits que es demanaven. Aquesta segona convocatòria inclou algunes modificacions respecte de la primera, amb l'objectiu que ara sí que es pugui escollir un turisme adequat.

L'àrea d'alcaldia busca un cotxe amb unes característiques tècniques determinades per substituir l'actual vehicle, un Renault Laguna de l'any 1991 i que acumula 220.000 quilòmetres. Novament, el preu de sortida és de 52.030 euros (IVA inclòs) amb un sistema de rènting, amb càrrecs mensuals i amb un termini contractual de 48 mesos (quatre anys). La nova proposta no inclouria una opció de compra. També s'hauriencanviat determinades característiques referides a lers rodes i a les emissions de CO2. Algunes d'aquestes condicions havien provocat que determinades ofertes del primer concurs s'haguessin hagut de descartar. En concret, dues empreses presentaven com a possible vehicle un Volkswagen Passat GTE 1.4 TSI 115Kw.

El cotxe que es busca ha de complir una sèrie de requeriments. Ha de ser un turisme «tipus sedan», amb el gris com a color extern i de teixit fosc a l'interior, de cinc places i quatre portes. El combustible serà tant la gasolina com l'electricitat.Altres característiques destacades marcades són que els vidres laterals i la lluna posterior hauran de ser tintats i que haurà de tenir climatitzador o aire condicionat. Hi haurà altres condicionants tècnics: un ordinador de bord, lleves del canvi al volant, rellotge analògic, activació automàtica de llums de marxa. També calen airbags frontals per al conductor i l'acompanyant, direcció assistida amb assistència variable en funció de la velocitat, ABS, control d'estabilitat, control de tracció, sistema detector de fatiga, assistent d'arrencada en pendent, sensor de pressió de pneumàtics i tancament centralitzat. El vehicle fins i tot haurà de disposar d'un «equipament d'emergència» que permeti que a la graella frontal del vehicle es col·loquin dos llums transparents, amb tres LED de color blau i una sirena amb un tipus de so concret. A més, s'ha previst que les catifes hauran de tenir recanvi i que hi haurà d'haver un joc de cadenes.