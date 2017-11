L'AGE obre un concurs per donar suport a un nou projecte solidari

L'Associació Gironina d'Empresàries (AGE) ha posat en marxa el concurs per escollir el projecte solidari al que es destinarà la recaptació de la III Desfilada Solidària AGE, que es durà a terme la primavera de l'any vinent. Hi poden participar les entitats que desenvolupin la seva activitat a les comarques gironines. La data límit per presentar projectes és el 15 de desembre i es comunicarà el nom del projecte guanyador la segona quinzena de gener. Les bases de participació es poden consultar a la plana web de l'Associació: www.agegirona.cat)

La darrera desfilada solidària organitzada per l'Associació a favor de les dones maltractades, que es va dur a terme el 17 de març al Centre Cultural La Mercè de Girona, va ser un gran èxit. Hi van assistir 250 persones i les entrades es van exhaurir unes hores abans. La recaptació va ser de 3.920 euros, obtinguts de les aportacions dels assistents i dels patrocinadors.