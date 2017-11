Onze desallotjats i una intoxicada per monòxid en una perruqueria de Girona

Ensurt en una acadèmia de perruqueria de Girona ahir al vespre.

Onze persones van haver de ser desallotjades i una treballadora va resultar intoxicada per monòxid de carboni.

Això va passar pels volts de tres quarts de set de la tarda, quan van alertar els serveis d'emergències que una de les empleades de l'acadèmia situada a la plaça Poeta Marquina no es trobava bé. Ràpidament hi van acudir els Bombers amb cinc vehicles, el SEM amb diverses ambulàncies i la Policia Municipal de Girona.

Els Bombers veient la situació van decidir evacuar les onze persones que estaven a l'acadèmia i van sospitar que podia ser que hi hagués concentració de monòxid de carboni. Van detectar una fuita i ràpidament van tallar la clau de pas.

Tot seguit, el SEM va atendre in situ a la gent desallotjada i la treballadora que s'havia desmaiat. Va concloure que s'havia intoxicat per monòxid i la van traslladar a l'hospital de Palamós per ser ingressada a la cambra hiperbàrica.

Els efectius d'emergències van ventilar el local i el tècnic del gas va revisar la caldera, que havia patit una mala combustió.