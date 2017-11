La fiscalia retira l'acusació d'un cas de maltractaments i violació a Girona

La fiscalia ha retirat l'acusació contra un veí de Girona que s'enfrontava a 16 anys de presó per dos delictes de maltractament i un d'agressió sexual. El cas va arribar a judici ahir a la sala quarta de l'Audiència de Girona, però tant l'acusat com la víctima es van negar a declarar. La fiscal va ressaltar que no hi ha més testimonis ni proves que corroborin els fets, que haurien tingut lloc entre els mesos de juny i novembre del 2015. Per aquest motiu, al final del judici va modificar l'escrit de conclusions provisionals i va retirar l'acusació.

El tribunal ja va avançar que dictarà sentència absolutòria. Inicialment, la fiscalia sostenia que l'acusat va colpejar i maltractar contínuament la parella, en alguna ocasió davant del fill menor d'edat, i que almenys en una ocasió la va violar. L'acusat i la víctima eren parella des de l'any 2007, vivien plegats en un pis de Girona i tenien un fill en comú, de 6 anys.