Lluís Maria de Puig donarà nom al mirador de l'Onyar de la plaça de Sant Feliu

L´Ajuntament de Girona vol posar el nom del polític i historiador gironí Lluís Maria de Puig al mirador del riu Onyar que hi ha a la plaça de Sant Feliu, just a la zona de darrere del monument del Cul de la Lleona. Aquesta proposta, elaborada des de la Regidoria de la UMAT, es portarà a debat al Ple ordinari del mes de desembre.

Aquest anunci es produeix just dos dies després de la celebració de la cinquena edició de les Jornades Lluís M. de Puig, que l´Ajuntament de Girona impulsa per reconèixer i retre homenatge a la figura del polític gironí. "Coincidint amb el cinquè aniversari de la defunció de Lluís Maria de Puig, fem un pas més en la preservació de la seva memòria i alhora donem compliment a un acord de Ple de l´any 2013", ha explicat el regidor de Paisatge i Hàbitat Urbà, UMAT i Relacions Externes de l´Ajuntament de Girona, Narcís Sastre.

En el marc de l´acte de dimecres, es va donar a conèixer informació d´un primer estudi de la documentació que conté l´arxiu personal que la família de Lluís M. de Puig va donar a l´Ajuntament de Girona l´any 2015 i que s´ha treballat des de l´Arxiu Municipal. El cap del Servei de Gestió Documental, Arxiu i Publicacions de l´Ajuntament, Joan Boadas, i la historiadora Anna M. García, van ser els encarregats d´explicar els trets més rellevants d´un llegat que, tal com va indicar la investigadora, serà imprescindible per a la recerca en profunditat de la situació política al país i a l´Estat just abans de la transició a la democràcia, el paper del Partit dels Socialistes en aquell moment i els antecedents que porten el Consell d´Europa a aprovar la Carta de les Llengües el 1992.