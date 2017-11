Sarrià posarà més multes a Hinojosa per les molèsties que causen els sorolls

L'Ajuntament de Sarrià de Ter imposarà més multes a la fàbrica Hinojosa per les molèsties que causen els sorolls procedents de la planta paperera. El consistori sarrianenc ha explicat que s'ha fet una anàlisi dels nous estudis acústics i indica que «malgrat, que amb paràmetres diferents, no han canviat respecte dels darrers». Per aquest motiu, l'Ajuntament ha informat que «prendrà les mesures administratives corresponents». Això significa la imposició de noves multes. Són sancions que van pujant gradualment la quantitat econòmica. La primera multa posada a Hinojosa va ser de 900 euros.

Representants de l'Ajuntament i de la plataforma veïnal Prou es van reunir fa uns dies per fer un seguiment de les afectacions de la indústria i marcar les mesures de resolució a les molèsties procedents de la paperera sobretot per les pudors i els sorolls.

A la trobada es van analitzar els resultats de l'estudi atmosfèric que l'Ajuntament va encarregar a un auditor ambiental especialitzat en contaminació de l'aire. Com ja es va informar en aquest diari, els resultats són correctes en nivells dels elements conflictius i estan «molt per sota dels permesos». En la reunió, les dues parts van acordar seguir amb les analítiques.

Pel que fa als estudis acústics, els resultats no han anat massa a millor i, per això, es pendran les mesures administratives esmentades, tot i que la quantitat no ha transcendit.

Un tercer aspecte que va abordar la trobada va ser el paper de la Generalitat, que és qui pot concedir o retirar llicències d'activitat. Sobre aquest punt, es va acordar «seguir reclamant a la Generalitat la inspecció necessària ens tots els aspectes que li són competència». Es va recordar que el govern català té com a data de referència aquest mes de novembre. Una de les opcions plantejades seria una aturada temporal de l'activitat fins que es resolguin totes les incidències.

Finalment, es van posar sobre la taula les diferents actuacions que ha portat a terme la planta per reduir les pudors i sorolls i es va decidir sol·licitar un nou calendari per a les intervencions pendents. Des de la fàbrica sempre s'ha exposat que es treballa per resoldre els punts on s'han detectat incidències.

En la trobada entre l'Ajuntament i la plataforma Prou es va constatar «la necessitat de seguir treballant conjuntament consistori i entitat civil per seguir avançant en l'eliminació de les externalitats negatives de la indústria al municipi, buscant les vies de fer de l'activitat a Sarrià un model d'excel·lència en la convivència amb l'entorn».