Girona obre els llums de Nadal amb un record cap «als que no podran celebrar-ho a casa»

Girona va encendre ahir els llums de Nadal en un acte festiu a la plaça Catalunya. L'alcaldessa, Marta Madrenas, va fer un breu discurs on va tenir un record cap a aquelles persones que no podran celebrar el Nadal a casa seva amb els seus famíliars. Sense ser explícita, hom podia entendre que es referia als polítics catalans empresonats i als presidents d'Òmnium i de l'ANC. Va rebre una ovació.

L'acte va començar a les sis de la tarda amb una cantada de nadales a càrrec de l'Escola de Música Moderna de Girona, amb desenes de persones reunides a l'entorn de l'arbre gegant de la plaça. Un compte enrere va servir per obrir els llums de l'entorn més proper. A la resta de la ciutat, es van anar encenent progressivament, com ara a l'Eixample. En total, hi ha 78 espais il·luminats fins al 6 de gener, dividits entre els barris Barri Vell, Carme, Devesa-Güell, Bonastruc-Figuerola, Eixample, Sant Pau, Sant Narcís, Santa Eugènia, Montilivi, Can Gibert del Pla, Pont Major, Taialà - Germans Sàbat i Sant Ponç.

A la plaça Independència, l'Associació de Bars i Restaurants de la Plaça de la Independència va organitzat una xocolatada per continuar la celebració de l'encesa dels llums de Nadal. Per amenitzar l'acte, el Projecte Educatiu Fama Girona hi va haver una actuació i la Colla Sardanista Aires Gironins del GEiEG va ballar la sardana de Nadal.