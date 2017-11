Principi d'acord pel conflicte de les campanes de la Catedral de Girona

Principi d'acord per resoldre el conflicte del so nocturn de les campanes de la Catedral de Girona. De fet, pràcticament totes les parts estan d'acord amb la mesura que es vol adoptar, excepte l'Associació de Veïns del Barri Vell. La solució pactada és rebaixar el so del toc de les campanes a les nit fins que estigui per sota del límit permès. Per fer-ho, cal una inversió econòmica, que aniria a càrrec de l'hotel denunciant. La inversió no seria gaire elevada i no superaria els 6.000 euros.

Hi estarien d'acord el mateix hotel Històric, el Bisbat i l'Ajuntament de Girona. Només queda el vistiplau de l'Associació de Veïns del Barri Vell. Segons ha pogut saber aquest diari, n'hi ha que són partidaris d'acceptar aquesta mesura que rebaixaria els decibels -de la una a les set del matí- perquè hi ha el risc que una immiment sentència judical pugui emmudir-les totalment, fins i tot no només a la nit, sinó les 24 hores del dia. Altres veïns, però, mantenen que no es pot acceptar la propostas de l'hotel i vol arribar fins al final convençuts que se'ls donarà la raó perquè, a més, ara el toc està protegit.

La decisió final dels veïns podria produir-se per mitjà d'una assemblea on s'hauria de votar el posicionament de l'Associació de veïns i que molt probablement es farà abans d'acabar el mes de novembre. Tot apunta que, si no hi ha acord entre totes les parts, el jutge podria emetre una decisió abans d'acabar l'any.

L'establiment turístic, situat a poca distància del campanar, s'ha gastat diversos milers d'euros en tot el procés judicial i ara, tot i ser la denunciant, hauria decidit resoldre el conflicte aportant els diners per facilitar la solució tècnica que rebaixi els decibels.



Conflicte visible fa dos anys



L'hotel va denunciar que el so de les campanes sobrepassava els decibels permesos a la nit i això perjudicava el seu negoci perquè els clients marxaven del seu establiment abans del previst. Davant de les pressions de l'establiment, que disposava d'estudis sonors que demostraven que se sobrepassaven els decibels permesos a les nits, l'Ajuntament, aleshores encapçalat per Carles Puigdemont, va demanar al Bisbat que deixés de fer tocar les campanes de les dotze de la nit a les set del matí. La mesura va fer-se efectiva a principis del gener del 2016. La decisió va generar polèmica i els veïns del Barri Vell van reunir-se en assemblea per expressar el seu malestar. Defensaven que el so de les campanes era part de la vida de la ciutat i que era un component cultural i tradicional que acompanyava el dia a dia dels gironins i que, per tant, s'havia de mantenir.

La pressió dels veïns va fer rectificar el substitut de Puigdemont, Albert Ballesta, que va aconseguir fer que les campanes tornessin a sonar a partir de finals de febrer. Ho va fer a través d'una altra maniobra legal, emparant-se en la Llei de Centres de Culte, que reconeix la singularitat de les campanes i permet incloure-les com a excepció a la normativa de sorolls. A més, aquell maig, el ple va protegir el so de nou campanars de la ciutat com a Bé Cultural d'Interès Local. L'hotel no va veure de bon grat la decisió i la manca d'acord va fer que el cas acabés als jutjats.