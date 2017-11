Unes 2.000 persones es manifesten a Girona per la unitat d'Espanya

Unes 2.000 persones s'han manifestat aquest diumenge pel centre de Girona en favor de la unitat d'Espanya i contra el govern destituït de Carles Puigdemont. La marxa, convocada per la plataforma ciutadana Caminem Junts, ha transcorregut sense cap incident remarcable, tot i que s'han escoltat constants crits demanant l'empresonament del candidat de Junts per Catalunya.

Una de les portaveu de l'associació María Vázquez ha explicat que el que busquen és "poder conviure en pau", i de fet ha assegurat que "no és fàcil" mostrar la seva ideologia en una ciutat com Girona, on hi ha una majoria independentista. Vázquez ha destacat també el caràcter ciutadà de la manifestació. "Som gent normal del carrer. No som polítics", ha reblat.