Demanen tres anys i mig de presó per als pares que van conviure amb el seu fill mort

La macabra història del matrimoni que convivia amb el seu fill mort des de feia setmanes en un pis de Girona arriba aquest dimecres que ve a mans de la justícia. Pràcticament dos anys després del succés, els Jutjats decidiran si Bruce i Schrell Hopkins han de ser condemnats o no a tres anys i mig de presó cadascun per un delicte d'homicidi imprudent amb una agreujant de parentesc.

Els fets es remunten a la vigília de Reis de l'any 2016, quan una veïna de l'immoble situat al carrer Joan Roca Pinet -al barri de Sant Pau- va alertar al 112 que volia accedir al pis que tenia llogat a una família, però que aquests no li volien obrir la porta. També va assegurar que havia sentit crits i que a l'interior hauria pogut produir-se una possible baralla.

Un cop van entrar els Mossos d'Esquadra a l'interior de l'habitatge van trobar un nen de 8 anys mort en un estat avançat de descomposició. El cadàver era en un llit tapat per una manta. Un cop feta l'autòpsia, que va presentar diverses complicacions perquè el cos ja s'estava començant a momificar, es va determinar que no hi havia cap signe de violència. La mort de l'infant havia estat natural, però tal com van informar els forenses, abans de morir el nen havia tingut símptomes evidents que feien necessari dur-lo a l'hospital.



Una família molt discreta

Els veïns del mateix immoble i els propietaris dels comerços propers coincidien que el matrimoni eren gent que passava desapercebuda. El fet de parlar només en anglès, feia que no es comuniquessin gaire i els seus nens no sortien gaire al carrer, degut també a no estar escolaritzats, sinó que es formaven a distància.

Els Hopkins, que també tenien dos fills més, de 14 i 17 anys, vivien en aquell dúplex del quart segona des de feia dos anys. A partir del dia en què va ser descobert el cadàver, els nens van passar a la tutela de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.



Problemes de salut



Un dels punts clau del cas, va ser precisament la malaltia que li havien detectat al nen mort, que patia d'asma. El cap de família desconfiava de la medicina científica i optava per utilitzar productes naturalistes, així com homeopatia. Tal com va declarar el fiscal quan va demanar que s'obrís el judici, considera que el matrimoni hauria incrementat «notablement» els riscos per a la salut del nen, i «conscients» que el seu fill podia morir, haurien «faltat als seus deures més elementals com a pares» i no el van dur a cap centre mèdic quan aquest va patir una recaiguda. Per altre costat, l'advocat del cas, Christian Salvador, en demana l'absolució.