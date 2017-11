L'institut Santiago Sobrequés rep la beca del premi d'Europa

L'Ajuntament de Girona va lliurar ahir la Beca Premi d'Europa a l'Institut Santiago Sobrequés. L'acte es va fer al mateix centre educatiu i hi van participar el director de l'institut, Joan Cumeras, i part del professorat i l'alumnat.

La beca, de 10.000 euros, és per al projecte #Euroteens Ensembles. La proposta becada consisteix en un projecte de treball cooperatiu internacional, a través d'una plataforma virtual, amb joves de dues ciutats agermanades amb Girona (Albi i Reggio Emilia) i de Perpinyà per tal de realitzar materials educatius atractius i actuals que facilitin el coneixement i l'aprenentatge d'Europa a l'alumnat. Aquesta beca permetrà que part de l'alumnat de l'institut pugui conèixer, in situ, les institucions europees a Estrasburg.