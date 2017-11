La neteja, els ocupes i el «procés» centren el ple monogràfic sobre l´estat general de Salt

Salt va viure ahir un ple monogràfic sobre l'estat general de Salt. No hi va haver sorpreses i des del govern, l'alcalde, Jordi Viñas (ERC), va fer un discurs triomfalista i des dels diferents grups de l'oposició es va fer un relat catastròfic. Va ser un debat de dues hores on es van tocar multitud de temes però n'hi va haver tres que van generar els principals retrets i intents de defensa: la neteja de la vila, els 365 pisos ocupats i si el paper de l'equip de govern (ERC i IPS-CUP) en l'impuls en favor del procés independentista ha perjudicat el dia a dia del municipi.

El format del debat estava pactant anteriorment, en una junta de portaveus. El ple s'havia aprovat arran d'una moció de Ciutadans i ahir, precisament l'exdiputat Jean Castel era present al saló de plens. No obstant això, els dos primers regidors que van parlar, els no adscrits pertanyents al PDeCAT, Fanny Carabellido i Josep Valentí, es van estendre en el temps acordat. Viñas els va acabar traient el so del micròfon. Valentí es va enfadar molt i va repetir en dues ocasions «això és pitjor que en Hitler» i «feixista». Posteriorment el mateix alcalde va sobrepassar el temps marcat pel seu propi discurs i per la rèplica als grups municipals, tal com va reconèixer. Acabat el ple, Valentí es va disculpar.



Baixa el deute

El debat havia començat amb un discurs on l'alcalde va apuntar que Salt tancarà el 2017, segons totes les previsions, amb una reducció del deute per sota del 75%, amb una reducció des d'inicis del 2015 de més del 30%. L'any 2015 el consistori es va veure obligat a assumir el pla de reducció del deute degut al seu alt nivell d'endeutament. Actualment l'Ajuntament està retornant més de 2,5 milions d'euros anuals, un esforç que representa més del 10% del pressupost del consistori i que deixaria el deute total al voltant dels 15 milions d'euros. Va apuntar que la manifestació de l'11 de setembre del 2016 a Salt havia tingut tant d'impacte com una inversió d'entre 50.000 i 100.000 euros.

Posteriorment, va arribar el torn de l'oposició. Carabellido va exposar que el govern havia estat «ineficaç» i que la seva «ineptitud a l'hora de prendre decisions» havia provocat un «efecte crida de pobresa cap al municipi» Posteriorment va dir que «el procés us està salvant la cadira». Valentí va indicar que el poble estava «més brut que mai». Wilder Palacio de Canviem Salt, va reclamar dades en matèria de seguretat i educació. Mentrestant, el regidor de Ciutadans, Atilano González, va parlar de «plaga de robatoris» i es va queixar que molts dels seus escrits no eren resposts per l'equip de govern. Algun d'aquests de feia més d'un any. González va lamentar la «inacció» del govern, que era incapaç fins i tot de saber si determinades pancartes pagaven taxa i fins quan tenien permís per ser-hi.

El portaveu de Plataforma per Catalunya (PxC), Sergi Fabri, va incidir en la inacció. Va apuntar que els veïns creuen que l'equip de govern no fa res per la vila: res amb els ocupes, ni amb les rates i que només se centra en temes que no afecten Salt, en referència al procés independentista.

La portaveu del PSC, Iolanda Pineda, va assegurar que el govern no tenia «projecte» i va assenyalar que els dos socis de govern tenen un model diferent per a la vila i que l'únic que comparteixen és el projecte «de país per una Catalunya independent». Va titllar de «plaga» el nombre d'ocupacions de pisos a Salt, va assegurar que en habitatge, participació, serveis socials i equipaments educatius hi havia molta feina a fer o directament s'havia empitjorat. També va parlar de places brutes. Va assegurar que l'alcalde s'havia mobilitzat més pel «referèndum il·legal» que pel referèmdum sobre l'Ikea i el desenvolupament sud del municipi i que estaven centrant tots els esforços en «coses que no són Salt».

Finalment, el portaveu del grup municipal de CiU, Jaume Torramadé, també va incidir en les ocpacions de pisos i va recordar que pel govern, Salt és una vila Okupasfriendly. Sobre l'estat dels carrers, va assenyalar que el govern local en «el dia a dia ha fracassat» i que «la neteja brilla pel seu deteriorament». També va lamentar la reducció de comunitats apuntades al projecte de passadissos nets i segurs i va qüestionar el sistema d'allargament de les zones blaves.

L'alcalde, respecte als ocupes, va admetre que es fan actuacions però que molts cops treballar amb els bancs és molt dificultós. Pel que fa a la neteja, va recordar que el contracte amb l'actual empresa es va fer en el mandat anterior amb una retallada al pressupost de 250.000 euros l'any i que això havia afectat el servei. No obstant, va prometre millores amb el nou contracte que ha d'entrar en vigor al gener.