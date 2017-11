El segon festival ciclista Sea Otter Europe duplicarà la superfície

La segona edició del Sea Otter Europe Costa Bava – Girona Bike Show es farà del 8 al 10 de juny de l'any que ve. L'esdeveniment vol consolidar la demarcació com a destí turístic per a ciclistes. Segons el president de la Diputació de Girona, Pere Vila, prop d'un centenar d'esportistes professionals d'aquesta disciplina viuen i entrenen a les comarques gironines.

Una de les principals novetats del Sea Otter Europe serà el creixement de l'espai d'exposició que passarà dels 20.000 metres quadrats als 40.000. El motiu principal és que marques internacionals volen portar grans estands i per tant requereixen més espai.

L'esdeveniment també té una vessant esportiva i aquest any una de les proves formarà part del circuit mundial Gran Fondo World Tour. La primera edició del certamen celebrada l'any passat va acollir 30.000 visitants, 350 marques i més de 4.000 ciclistes. La Fira comptarà amb una quinzena de competicions esportives però també és una fira de la indústria del ciclisme. Aquest apartat comercial és el que més creixerà.

A més, algunes de les proves esportives pujaran de categoria. Entre elles, hi ha la Sport No Limit Travel Cicloturista Internacional Sea Otter Europe, que passa a formar part del Gran Fondo World Tour amb dues etapes repartides entre la Costa Brava i el Pirineu. A més, la Copa Catalana Internacional Massi Biking Point serà aquest any de classe 1 del rànquing de la Unió Ciclista Internacional (UCI).

Un altre dels reptes que es proposen els organitzadors és aconseguir un major ressò internacional que porti públics d'altres zones per tal que el Sea Otter Europe acabi sent un «referent» a nivell europeu.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha ressaltat la rellevància internacional de la fira i ha remarcat que «des de Girona tenim la voluntat i l'interès de potenciar fermament el sector econòmic de la bicicleta, que ha d'esdevenir decisiu en la dinamització del territori».