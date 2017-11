Noves parades d´autobús a la rodona del carrer Santa Eugènia

Aquests dies s'ha posat en funcionament el disseny de les noves parades de la zona de la rodona del carrer Santa Eugènia. En direcció a Santa Eugènia i Salt - a la imatge- s'ha eliminat el queixal de la calçada i s'ha avançat la vorera per tal que l'autobús quedi parat al mig del carril de trànsit i no hagi de fer maniobra amb la consegüent pèrdua de temps. En direcció al centre, s'ha posat una plataforma que fa la mateixa funció. No obstant això, genera cues de cotxes.