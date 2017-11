A la recerca de 100.000 minuts de voluntariat

L'Espai Gironès impulsa aquest Nadal una nova edició de la campanya «L'Espai del Temps» per continuar promovent el voluntariat i tornarà a posar en marxa el seu comptador de minuts solidaris el proper 1 de desembre i fins al 5 de gener. Aquest any hi haurà més entitats i ONG que hi col·laboren i més activitats solidàries que es podran dur a terme. L'objectiu és superar els resultats de l'any passat en que es van sumar 793 voluntaris que van regalar 75.530 minuts del seu temps per destinar-lo a les diferents activitats que es proposaven en el marc de la iniciativa, demostrant un cop més la solidaritat dels ciutadans de les comarques gironines.

A més a més, el projecte va rebre un dels guardons amb més prestigi i referent de qualitat a nivell internacional, l' ICSC Silver Solal Award. En aquesta edició es vol arribar als 100.000 minuts de voluntariat.

En aquesta ocasió la campanya compta amb quatre padrins: el capità del Girona FC Àlex Granell; l'actor i cantant Jordi Coll ; l'actriu i estrella del West End londinenc Madalena Alberto; i l'actor i cantant Roger Berruezo que també va ser un dels padrins l'edició anterior.

Aquest Nadal «L'Espai del Temps» compta amb 19 entitats i ONG de les comarques gironines i els voluntaris que hi participin en la campanya podran escollir entre més d'una seixantena d'activitats solidàries per destinar el seu temps a ajudar els altres.