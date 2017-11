Els veïns del Barri Vell deixen la decisió sobre les campanes en mans del jutge

Els veïns del Barri Vell de Girona han decidit no convocar cap assemblea sobre si els sembla bé l'acord entre el Bisbat, l'hotel Històric i l'Ajuntament que afecta el toc de les campanes de la Catedral. El pacte inclou que l'hotel pagui un sistema per abaixar el toc de les campanes de la una a les sis del matí -amb un cost d'uns 3.000 euros- i es compromet a insororitzar les habitacions. Tot i que els veïns tenien previst fer una assemblea perque hi havia divisió d'opinions, al final hi han renunciat. D'aquesta manera però, no donen el vistiplau al pacte de tres de les parts i deixen en mans de la jutgessa del contensiós número 1 la decisió sobre el soroll del toc de les campanes de la Catedral.

El mètode per abaixar el so es faria canviant el sistema que hi ha ara. En comptes que un martell colpegi la campana, el so sortiria des de dins (del badall). D'aquesta manera, durant el dia el toc de les campanes podria ser més intens. I de nit s'aconseguiria esmorteir-lo (passant dels 57 decibels actuals als 50). Des del Capítol de la Catedral subratllen que aquesta solució, a més, permetria recuperar «el so original» de les campanes.

Les campanes de la Catedral van emmudir durant 49 nits a principis del 2016, arran de la queixa que l'hotel va fer arribar a l'Ajuntament perquè els tocs superaven els decibels permesos i molestaven els seus clients. El consistori, aleshores encapçalat per Carles Puigdemont, va demanar al Bisbat que les campanes deixessin de tocar de nits.

La decisió, però no va agradar els veïns del Barri Vell, que al febrer van reclamar que se'n recuperés el so, ja sota mandat d'Albert Ballesta. L'alcalde va emparar-se en la Llei de Centres de Culte, que reconeix el toc de les campanes com a singular, per exloure'n el so de l'ordenança de sorolls.

Això va tensionar la situació. I al final, veient que el problema s'havia enquistat, l'hotel Històric va presentar un contenciós contra el Capítol, els veïns i l'Ajuntament. El judici es va celebrar el 16 de març, però poques setmanes més tard, el procés es va aturar perquè les parts intentessin arribar a un pacte. Ara, el principi d'acord s'ha assolit entre tres de les quatre parts. I caldrà veure si la jutgessa el ratifica i, així, es tanca l'afer.