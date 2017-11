La CUP denuncia que el PSC manté càrrecs de confiança a l´oposició

La CUP-Crida per Girona va denunciar ahir que Òscar Aparicio, «militant del PSC i càrrec directiu posat pel PSC a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Girona quan Madrenas i Paneque van arribar a un acord de govern», no ha estat cessat. Segons la formació, aquest fet contradiu de forma expressa el trencament d'acord que van anunciar les formacions gironines ara fa unes setmanes i mostra com «més enllà del canvi de regidories Madrenas manté un acord tàcit amb una de les formacions que han validat l'aplicació del 155». El trencament va ser va ser una «teatralització», diuen.