El Cirque du Soleil escull Girona per fer-hi els càstings de nous talents a Europa

El Cirque du Soleil ha escollit Girona per fer-hi el que, de moment, és l'únic càsting d'acròbates que la companyia canadenca ha programat a Europa el 2018. Les audicions per a la recerca de nous talents es faran el dia 26 de febrer al matí en el marc del Festival de Circ Elefant d'Or. Aquesta és la primera vegada que el Cirque du Soleil durà a terme el càsting durant un certamen, i també el primer cop que les audicions es faran sota una carpa que no és propietat de la companyia. El conseller principal de càsting del Cirque du Soleil, Philippe Agogué, calcula que rebran unes 500 candidatures, d'entre les quals faran una selecció d'entre 25 i 30 números per dur a terme les audicions en viu. L'artífex del Festival del Circ, Genís Matabosch, ha subratllat per la seva banda que el càsting "és un somni" que no esperaven aconseguir "essent tant joves" (perquè aquest 2018, el certamen celebrarà la setena edició).

'Totem', 'Amaluna', 'Crystal', 'Kooza', 'Varekai'... I així fins a 22 espectacles diferents per tot el món. El nom del Cirque du Soleil com a referent de les arts circenses és conegut arreu. Ara, la cèlebre companyia canadenca associarà també el de Girona a la llista de ciutats on hi fa càstings.

El Cirque du Soleil ha escollit el Festival Internacional Elefant d'Or per fer-hi les audicions d'acròbates. De moment, aquest és l'únic càsting d'aquesta especialitat que la companyia ha programat a Europa per al 2018 (pot ser que en faci un altre, però seria a Escandinàvia). La resta dels que apareixen al seu web per a l'any vinent són a Austràlia.

El conseller principal de càsting del Cirque du Soleil, Philippe Agogué, ha fet un símil amb el nom de la companyia dient que estan "contents de poder aportar llum" al festival gironí. Agogué també ha explicat que "no els fa por" fer l'audició a Girona –fins ara, els càstings es feien a grans ciutats com París o Berlín- perquè estan "persuadits" que rebran "moltes candidatures".

De fet, una setmana després d'haver-se publicat l'anunci, la companyia canadenca ja ha preseleccionat 250 candidatures. I espera que, des d'ara i fins que acabi el termini per presentar-ne (el 10 de febrer) aquesta xifra arribi a les 500. Per intentar accedir al càsting, és imprescindible enviar un vídeo on els aspirants apareguin entrenant-se o durant un espectacle.



Entre 25 i 30 números

A partir d'aquí, Cirque du Soleil farà una selecció d'entre 25 i 30 números (que poden ser tant individuals com en grup). I el dia 26 de febrer al matí, sota la carpa instal·lada al Camp de Mart, es faran les audicions en viu.

Agogué subratlla que el principal objectiu del càsting és "trobar i confirmar nous talents", que passin a formar part de la "borsa" per als nous espectacles del Cirque du Soleil. A més, també hi ha la possibilitat que alguns dels qui s'hi presentin ja en surtin amb un contracte sota el braç. "També és veritat que, a vegades, els nostres artistes es fan mal i necessitem substituir-los ràpidament", concreta el conseller principal.



"Per a nosaltres és un somni"

El director del Festival de Circ Elefant d'Or, Genís Matabosch, ha explicat que per a ells el càsting és "un somni" que no esperaven. I més, ha precisat, "essent tan joves", perquè el certamen arribarà el 2018 a la setena edició, però arreu del món hi ha quinze festivals internacionals de circ que se celebren des de fa més anys.

"Que el Cirque du Soleil ens hagi escollit a nosaltres ens esperona a seguir la línia que ambicionem, que és convertir Girona en la capital mundial del circ", ha subratllat. Per la seva banda, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha dit que és "una fita immensa" i un "honor" poder lligar el nom de la ciutat amb el del Cirque du Soleil.

La relació entre el Cirque du Soleil i el Festival de Circ Elefant d'Or ara s'intensificarà, però no és nova. De fet, a la primera edició, la del 2012, quan encara se celebrava a Figueres, l'aleshores cap de càsting va ser membre del jurat del certamen. I l'any passat ho va ser Pavel Kotov (company d'Agogué en la recerca de talents, i que també prendrà part al càsting de Girona).