La inspecció als ascensors de l´aparcament soterrat del mercat detecta tres deficiències

La concessionària de l'aparcament soterrat situat sota del Mercat del Lleó de Girona ja ha deixat feta la inspecció a l'empresa encarregada de fer-ne les tasques de manteniment. Fa unes setmanes, els encarregats de portar a terme aquesta revisió es van queixar a l'Ajuntament que no havien pogut fer-la i que la situació s'havia anat reproduint periòdicament. L'última revisió havia estat el 2008. En aquesta revisió recent s'han detectat tres deficiències, dues de lleus i una de greu.

La darrera inspecció dels dos ascensors de l'aparcament soterrat de les places Salvador Espriu i Calvet i Rubalcava (on hi ha el mercat del Lleó) es va fer el 4 de desembre de 2008. La revisió que s'havia de fer el 2010 ja no va poder-se fer. En diferents decrets d'alcaldia del 2010 ja exposaven diferents «incidències en relació amb operacions de reparació dels ascensors» i «l'observació d'una conducta reincident de la concessionària en l'incompliment de les obligacions respecte a les despeses derivades del funcionament dels ascensors».



El desencadenant

L'empresa que havia de fer la inspecció aquest 2017, Ascensors Serra SA, es va tornar a trobar amb la impossibilitat de fer la inspecció. Per aquest, va presentar un escrit a l'Ajuntament de Girona, com a propietari de la instal·lació, on demana poder fer aquesta inspecció a l'estacionament que gestiona l'empresa Pàrking Plaça Catalunya SA des del 15 d'octubre de 1985, com a concessionària.

Quan el consistori va rebre aquesta comunicació d'Ascensors Serra, va emetre un requeriment a la concessionària de l'aparcament, on se li donava deu dies per permetre la visita dels inpectors i justificar documentalment la «realització de les inspeccions reglamentàries» dels dos ascensors, sota l'avís d'una multa o de rescissió de contracte en cas d'incompliment.

Quan es va concedir el permís de gestió d'aquest aparcament soterrat, en el contracte s'hi va especificar que «el concessionari s'obliga a conservar les instal·lacions en perfecte estat de manteniment, neteja i higiene».

Finalment, a principis d'octubre els operaris van poder repassar tots els elements que componen els dos ascensors i van detectar tres qüestions que s'haurien de reparar.



Les problemàtiques

Segons consta en l'informe de l'empresa n'hi ha dos de lleus: per una banda, la inexistència de la barana en el sostre de la cabina i, per l'altra, que el fi de cursa hauria d'estar en el pistó. hi ha un tercer despertfecte que es considera greu: No s'estableix comunicació bidireccional amb l'exterior». O sigui, les cabines estan incomunicades. Això, per exemple, podria afectar els usuaris que quedessin atrapats a l'interior d'algun dels dos ascensors -estan de costat-, en cas d'una hipotètica avaria, si no disposessin tampoc de telèfon mòbil amb bateria a sobre.

La tinent d'alcaldia de règim Interior i Hisenda, Maria Àngels Planas, ha explicat que vist aquest darrer informe s'ha enviat un nou requeriment a la concessionària de l'aparcament per tal que procedeixi a arreglar les tres deficiències abans de sis mesos. A més a més, un cop hagi resolt les incidències esmentades, haurà de notificar-ho a l'Ajuntament de Girona en un termini màxim de deu dies.