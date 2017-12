Un llibre amb 51 autors recull els 175 anys d´història del Vicens Vives

Un llibre amb 33 escrits fets per 51 autors –alguns textos s'han fet a quatre mans– recull els 175 anys història de l'Institut Jaume Vicens Vives. Un aniversari que es va avançar després que quedés al descobert un document que situa quatre anys abans del que es creia l'inici de l'ensenyament a la ciutat. el llibre es va presentar ahir al vespre al teatre de l'institut, en un emotiu acte que posa punt i final a dotze mesos de celebració de l'aniversari. En el llibre hi ha textos de Joaquim Nadal, Enric Mirambell, Joan Olóriz, Salamó Marquès, Josep Quintanas, Pep Vila, Josep Maria Nolla, Joaquim Maria Puigvert, Àngel Ripoll, Jaume Pinyol, Francesc Montero, Elisabet Saguer, la directora actual, Anna Masós i, i la coordinadora de la publicació, Fina Planadevall, entre molts altres.

L'acte va començar amb unes breus paraules de la directora que va explicar el contingut del llibre i va asseugrar que pot servir per futures investigacions sobre la ciutat i sobre l'ensenyament. La presidenta de l'AMPA, Dolors Gras, va recordar la defensa de l'escola i l'educació pública perquè segons va dir «amb més educació, més art i més cultura, es fa una societat millor».

La coordinadora del llibre va ressaltar la feina que havia hagut de portar a terme per poder obtenir el recull que finalment s'ha publicat. A continuació, el professor de la UdG Francesc Montero va impartir una conferència curta sobre la Girona de Josep Pla com a estudiant. Va recordar, per exemple, l'impacte que va suposar per l'escriptor l'arribada a la ciutat amb un carruatge. També el pànic que tenia als exàmens, una de les «coses més desagradables» de la seva vida i que més neguit i angoixa li causaven, fins al punt que quaranta anys després encara hi somniava. En la seva estada a la ciutat, amb l'institut va anar d'excursió fins a Sant Pere de Rodes. La redacció de Josep Pla d'aquell dia, amb setze anys, la conserva el centre educatiu i per Montero «ja és Pla en estat pur. El Pla de la poètica i la bellesa de la realitat. Potser no sap que serà escriptor, però Pla ja és escriptor». Més tard va acabar expulsat en descobrir-se que visitava «locals de mala fama», tot i que va acabar aprovant el curs.

L'acte d'ahir va acabar amb el passi d'un videoclip de l'hime del centre, realitzat per Arnau Lleixà, Adam Lalaoui, Martí Vidal i Aniol Novas.