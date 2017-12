Madrenas creu que l´acord pel so de les campanes de la Catedral «satisfà» totes les parts

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, creu que l'acord per reduir el so de les campanes de la Catedral durant la nit "satisfà" totes les parts implicades en el litigi. "En assumptes en conflicte mai es pot assolir el 100% de les intencions però creiem que amb aquest acord tothom s'hi pot sentir satisfet", ha afirmat. Madrenas celebra que aquest pacte compatibilitza la voluntat de veïns, Bisbat i ajuntament, que volien que les campanes continuessin tocant durant la nit, amb les intencions de l'hotel que va portar el cas al jutjat perquè assegurava que els seus clients no podien dormir. "El que és important és que entre una i sis de la matinada seguiran tocant però reduint els decibels", ha exposat. Això implicarà implementar un nou mecanisme de toc (el cost del qual assumiran la propietat de l'hotel i el Bisbat). En paral·lel, l'hotel també haurà de reforçar l'aïllament acústic. L'alcaldessa ja ha signat la resolució per mostrar la conformitat de l'ajuntament amb l'acord. Ara, només falta enviar-lo al jutjat perquè rebi el vistiplau.