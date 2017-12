El Patronat de la Fundació Princesa de Girona aprova un pressupost de 2,8 milions

El Patronat de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi) ha aprovat un pressupost de 2,8 milions d'euros (MEUR) per al 2018 i reafirma el seu "compromís amb la ciutat de Girona", on té la seu. El ple, que s'ha celebrat a Madrid aquest divendres, també ha donat llum verda al pla d'acció, que se centrarà en els programes de desenvolupament professional i educatiu amb presència a tot l'estat espanyol. L'acte, presidit pels reis, ha donat acordat, a més, la incorporació de tres noves empreses al Patronat. Es tracta de Binter Canarias S.A., Mercedes-Benz España S.A. i Samsung Electronics Iberia S.A. Durant aquest any, unes 100.000 persones de disset comunitats autònomes s'han beneficiat de les iniciatives que promou la fundació.

El ple del Patronat de la FPdGi ha aprovat els comptes per a l'any vinent, que ronden els 3 MEUR. Una xifra que, asseguren, reafirma el seu "compromís" amb la ciutat on tenen la seu. La reunió s'ha celebrat al Palau Reial de Madrid i l'han presidit els reis. Durant la sessió també s'ha donat llum verda al pla d'actuació per al 2018, que se centrarà en els programes de desenvolupament professional i educatiu que impulsen.

El president de la fundació, Francisco Belil, ha remarcat que la memòria d'aquest any revela unes exitoses xifres d'impacte social "en tots els àmbits de treball" i ha assegurat que seguiran apostant per estendre les seves propostes arreu del territori. Al llarg del 2017, 10.000 persones de disset comunitats autònomes s´han beneficiat dels programes que impulsen. Entre elles, destaquen els Premis FPdGi.

Al ple, també s'ha aprovat la incorporació de tres noves empreses: Binter Canarias S.A., Mercedes-Benz España S.A. i Samsung Electronics Iberia S.A.

Formació per als joves

Entre les novetats que han tirat endavant aquest any, hi ha el projecte "Rescatadors de talent" (hereu d'"Apadrinant el talent"), que promou l'ocupabilitat dels joves d'entre vint i trenta anys amb formació superior i que es troben en situació d'atur, subocupats o davant del seu primer treball. Més de 2.400 joves s'han inscrit en aquest programa, que compta amb 28 empreses col·laboradores i 270 experiències de 'mentoring'. A més, ha ofert 19 centres de desenvolupament a sis comunitats autònomes i 26 formacions online. Aquest 2017, la FPdGi també ha celebrat el seu primer "Campus de Lideratge Junior", on han participat 30 joves.



Projectes educatius

En l'àmbit educatiu, la fundació se centre en la "formació dels formadors". De fet, el seu programa educatiu "Educar el talent emprendedor", nascut el 2012, incideix en els docents com a principals actors, oferint-los eines per fer un canvi al sistema educatiu: formació, acompanyament i espais de trobada per aprendre, compartir i dissenyar un millor futur per a les institucions educatives. El projecte ha arribat a tretze comunitats autònomes i hi han participat 1.120 docents.



Els Premis FPdGi

Un cop tancada la convocatòria als Premis Fundació Princesa de Girona 2018 a finals d'octubre, durant el primer trimestre de l´any que ve se celebraran els actes de proclamació dels premiats en les seves cinc categories (Social, Investigació Científica, Arts i Lletres, Empresa, Entitat Internacional). La proclamació es farà en una ruta per diferents ciutats de l´estat espanyol. La cerimònia de lliurament es farà el proper mes de juny.