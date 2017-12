Protesta dels hondurenys de Girona pels comicis

La comunitat hondurenya de Girona es va concentrar a la plaça Pere Calders de Can Gibert per protestar contra les irregularitats que s'estan produint al seu país després de les eleccions de diumenge, de les quals a l'hora de tancar aquesta edició no hi havia resultats finals.

El candidat opositor, Salvador Nasralla, ha denunciat una tupinada pel part del president, Juan Orlando Hernández.