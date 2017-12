Envolten de ganxet groc els arbres de la plaça Constitució

Un grup de persones s'ha reunit aquest matí per envoltar amb peces de ganxet de color groc els troncs dels arbres de la plaça Constitució de Girona. Es tracta d'una nova acció dins de la campanya per reclamar la llibertat dels independentistes presos. Els reunits estaven convocats per Òmnium Cultural i el col·lectiu el Petit Taller de Costura. També hi col·labora les Guerrilleres del Ganxet de Banyoles i la Llibreria les Voltes.