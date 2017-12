La Fundació Princesa de Girona referma el compromís amb la ciutat

El Patronat de la Fundació Princesa de Girona ha reafirmat el seu compromís amb la ciutat de Girona, on té la seu, i la seva voluntat de seguir estenent les propostes arreu del territori, amb un pressupost per al 2018 –aprovat en la sessió d'ahir– de 2,8 milions d'euros destinats a impulsar programes en benefici dels joves. Ahir es va aprovar també la incorporació al Patronat de tres noves empreses: Binter Canarias S.A., Mercedes-Benz España S.A. i Samsung Electronics Iberia S.A.

El ple del Patronat de la Fundació Princesa de Girona es va celebrar en reunió ordinària al Palau Reial de Madrid sota la presidència dels Reis i va aprovar el pla d'actuació i pressupost per al 2018, que seguirà centrat en els programes de desenvolupament professionals i educatius impulsats per la Fundació i que ja tenen presència a totes les comunitats autònomes. El President, Francisco Belil, i els responsables de la gestió de la Fundació van informar el màxim òrgan del govern de les activitats realitzades per l'entitat al llarg de l'any que es tanca, una memòria que presenta les xifres de més impacte social en tots els àmbits de treball. Segons la Fundació, unes 10.000 persones de 17 comunitats s'han beneficiat el 2017 dels programes que promou la Fundació Princesa de Girona.