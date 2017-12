Girona no traurà fins dilluns la pancarta dels «presos polítics» tot i que la Junta Electoral ho vol en 24 hores

L'Ajuntament de Girona no retirarà la pancarta de "llibertat presos polítics" de la façana de l'edifici municipal fins dilluns, malgrat que la Junta Electoral ha demanat que ho faci en menys de 24 hores. Des del consistori al·leguen que no han rebut cap notificació formal, ni tampoc la desestimació del recurs que van presentar per evitar treure la pancarta.

De fet, fonts de l'ajuntament gironí expliquen que dilluns, un cop el consistori obri, estudiaran l'escrit de la junta amb els serveis jurídics i prendran la decisió que correspongui. La Junta Electoral ha correspost els dos requeriments enviats la setmana passada per Ciutadans i Partit Popular demanant que es retirés la pancarta.

Va ser aleshores quan l'Ajuntament de Girona va plantejar un recurs per tal d'evitar haver de despenjar el cartell com ja han fet Ribes de Freser, Figueres i Camprodon, arran d'una petició de la junta, i Olot que va decidir retirar-lo per iniciativa pròpia. Amb tot, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ja va deixar clar que si finalment havien de retirar la pancarta, buscarien una solució imaginativa.

La Junta Electoral ha començat a enviar requeriments a aquells municipis que tenien penjats el cartell de "Llibertat presos polítics". El requeriment ordena retirar "qualsevol pancarta, cartell o símbol que infringeixi el principi de neutralitat i específicament els que hagin estat declarats com a partidistes per la Junta Electoral Central, com és el cas de la bandera estelada".

A més de Girona, l'Ajuntament de Figueres també ha rebut el requeriment. En aquest cas, el consistori ha optat per retirar el cartell del balcó municipal, on feia diverses setmanes que li tenia penjat.

Al Ripollès, la Junta Electoral de la zona de Puigcerdà ha enviat el requeriment als ajuntaments de Ribes de Freser i a Camprodon i a ambdós indrets ja s'han retirat les pancartes i els llaços grocs. L'alcalde d'aquest últim municipi, Xavier Sala, ha explicat que ho han rebut "amb sorpresa". I ha precisat que, tot i que ho acaten, consideren que "la llibertat dels presos polítics no és cap acció partidista, sinó un acte de dignitat i en defensa de la democràcia". El material retirat es cedirà a aquells veïns que vulguin fer-ne ús.

A Olot van decidir treure la pancarta aquest dimarts per iniciativa pròpia. Ho van fer després de la concentració setmanal per demanar la posada en llibertat dels consellers i dirigents d'Òmnium i l'ANC.

A Banyoles no han rebut cap requeriment de la Junta Electoral i aquest dijous encara es pot veure la pancarta de Llibertat presos polítics" a la façana. Tampoc l'han rebut d'altres poblacions com la Bisbal d'Empordà ni Santa Coloma de Farners (on en comptes de la pancarta, hi tenen penjat un llaç groc).