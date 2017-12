Madrenas creu que el pacte pel so de les campanes de la Catedral «satisfà» tothom

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, creu que l'acord per reduir el so de les campanes de la Catedral durant la nit «satisfà» totes les parts implicades en el litigi. «En assumptes en conflicte mai es pot assolir el 100% de les intencions però creiem que amb aquest acord tothom s'hi pot sentir satisfet», ha afirmat. Madrenas celebra que aquest pacte compatibilitza la voluntat de veïns, Bisbat i ajuntament, que volien que les campanes continuessin tocant durant la nit, amb les intencions de l'hotel que va portar el cas al jutjat perquè assegurava que els seus clients no podien dormir.

«El que és important és que entre una i sis de la matinada seguiran tocant però reduint els decibels», ha exposat.

L'alcaldessa ja ha signat la resolució per mostrar la conformitat de l'ajuntament amb l'acord. Ara, només falta enviar-lo al jutjat perquè rebi el vistiplau. «És una proposta d'acord que hem de presentar i la jutgessa ha de decidir si s'avé amb la legalitat i si és acceptable, que esperem que sí», ha detallat Madrenas. L'acord estableix que entre la una i les sis de la matinada es rebaixi el so de les campanes. Això es faria canviant el sistema que hi ha ara. En comptes que un martell colpegi la campana, el so sortiria des de dins (del badall). El cost d'implementar aquest nou sistema l'assumiran, segons el pacte, la propietat de l'hotel i el Capítol de la Catedral. Amb aquest sistema, durant el dia el toc de les campanes podria ser més intens. I de nit s'aconseguiria esmorteir-lo (passant dels 57 decibels actuals als 50).