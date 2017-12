El Palau de Fires obre les portes a un cap de setmana dedicat als nuvis

Tret de sortida a Girona d'un cap de setmana dedicat als nuvis i als casaments. A primera hora de la tarda Tot Nuvis ja va obrir les portes del palau de Fires per a aquells visitants que busquen tota mena de complements per a la seva cerimònia. Al vespre, es va fer la inauguració oficial amb els parlaments de l'alcaldessa i presidenta del Patronat de la Fundació Fira de Girona, Marta Madrenas, i el president del Comitè Executiu, Domènec Espadalé.

A continuació es va poder veure un Bridal Show al centre del recinte firal, que va servir també per commemorar els 25 anys de celebració de l'esdeveniment. També es va projectar un vídeo gravat especialment per a l'ocasió. Aquest vídeo està inspirat en el projecte de la UOC «Poesia Dibuixada», i compta amb la participació del dissenyador i il·lustrador Xavier Fontané i els alumnes de l'Escola Cifog.

Just abans de la inauguració, es va fer la primera de les desfilades de Tot Nuvis sota el nom «Torna't a posar el vestit de núvia», en què una desena de dones que ja s'han casat van poder tornar a «estrenar» el seu vestit de núvia i sentir-se models per un dia sobre la passarel·la.

L'esdeveniment compta amb 121 expositors en 4.000 metres quadrats i s'organitza amb l'objectiu de proporcionar en un únic espai tots els elements que els organitzadors poden necessitar: des del lloc ideal per a una festa fins als vestits dels nuvis i dels convidats, passant per les empreses que s'encarreguen del càtering, grups musicals, decoració, pastisseria, joieria i un llarg etcètera.

A banda dels expositors, hi ha accions paral·leles, com ara desfilades de moda nupcial, vestits de festa, rams de núvia i llenceria, entre d'altres. Les desfilades presentaran les últimes tendències del sector a través de firmes de renom en vestits i complements, perruqueria i maquillatge i decoració floral. També hi ha demostracions de ball en directe a càrrec de l'Escola Sibiem, i avui es podrà participar en un taller per a parelles per aprendre a ballar el vals o el rock per lluir-se el dia del seu casament.

Tot Nuvis està obert avui i demà des de les onze del matí fins a les 20.30 hores del vespre, amb un preu d'entrada de tres euros per persona. Aquells qui visitin el saló nupcial rebran un regal exclusiu per als visitants que consisteix en 800 pinces de fusta en forma d'imant seguint la imatge del cartell d'enguany. Les pinces són fetes a mà per la Fundació Ramon Noguera. Des de l'organització, s'ha apuntat també que aquest any s'ha volgut demostrar el caràcter inclusiu del saló perquè tothom es pugui sentir identificat; d'aquí la imatge del cartell promocional de l'esdeveniment amb un clar i simple «Sí, vull» i 3 pinces amb tres models de parelles diferents que volen representar el col·lectiu LGTBI.