Girona i l´Estat hauran de negociar les expropiacions de milers de metres quadrats

L'Ajuntament de Girona i Adif encentaran aquest mes de desembre una negociació que va camí de ser llarga i que està relacionada amb la valoració de diferents terrenys que s'han d'expropiar a l'entorn de l'estació del TAV, el parc Central i el viaducte. N'hi ha de municipals i n'hi ha de l'Estat. Sumen milers de metres quadrats i han de canviar de mans. Molt probablement la discussió serà metre a metre.

Al final, s'haurà de posar sobre la balança el que es queda una institució i el que es queda l'altra i qui hi surt perjudicat i, per tant se l'haurà de compensar, econòmicament o per mitjà d'algun tipus d'actuació.

Un tros de la plaça Marquina

L'Ajuntament de Girona ha de quedar-se les zones de la plaça d'Espanya i de la plaça Poeta Marquina que estan més a tocar del viaducte. Ara mateix són de l'Estat, com a reserva ferroviària, i han de passar a ser municipals.

S'haurà de delimitar exactament quans metres quadrats són en cada un dels casos, amb mapes i visites in situ, i posar-hi un preu per cada metre quadrat en base al valor actual del mercat de la zona de la ciutat en la qual estan.

Mentrestant, l'Ajuntament reclamarà a Adif compensacions per tota l'afectació de sòl permanent al parc Central producte de del treballs per fer arribar el tren d'alta velocitat (TAV). Hi ha punts que mai més podrà fer servir, com ara les múltiples sortides de ventilació i d'emergència del tren. Aquests elements quedaran en mans d'Adif, així com la sortida de l'estació d'autobusos. Són un grapat de metres quadrats que s'han de sumar unitat a unitat i posar-hi preu també segons el preu del sòl d'aquell sector de la ciutat.

Un percentatge del parc Central

A la negociació també s'hi vol posar tota la llosa del parc Central, que tornarà a ser municipal però ha quedat afectat per l'arribada del TAV. En estar cimentada i ser la coberta del forat de l'estació del tren d'alta velocitat soterrada no s'hi podrà fer segons què, com ara construir-hi equipaments o edificis. El consistori considera que això fa baixar l'ús i vàlua de tot el parc i a la balança de greuges s'hi posarà un percentatge que s'haurà d'estudiar fins a quan arriba.

Amb tot aquest grapat d'elements de negociació a sobre la taula, està previst que el regidor del projecte ferroviari, Carles Ribas, s'hagi de desplaçar fins a Madrid a meitat de desembre, per iniciar les primeres converses. Ribas ha admès que «ara ve una part molt dura» però ha assenyalat que Adif té «bona predisposició» i confia a obtenir un bon acord per a la ciutat.